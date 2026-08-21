Visite guidée, MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Visite guidée 19 et 20 septembre MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Guadeloupe

Limité à 15 personnes maximum – Réservé aux scolaires le vendredi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’envers du décor : matières, altérations et restauration au Musarth

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musarth vous invite à changer de regard sur ses collections en explorant la matérialité des œuvres et de son bâtiment et les défis de leur conservation.

Ici, l’histoire de la restauration commence par l’édifice lui-même : remarquable bâtiment néoclassique, il a subi de plein fouet le déferlement du cyclone de 1928. Toitures arrachées, portes-fenêtres balayées, œuvres irrémédiablement perdues ou endommagées… Cet événement tragique a marqué à jamais la mémoire du musée et rappelle la vulnérabilité extrême du patrimoine face aux éléments climatiques.

Accompagnés par un médiateur du musée, partez pour une visite guidée thématique au plus près des objets, centrée sur la matière, les dégradations et les gestes de sauvegarde :

• De quoi sont faits le bâtiment et les objets patrimoniaux ?

• Comment le temps, le climat tropical ou l’histoire les ont-ils menacés ?

• Quels savoir-faire et techniques de restauration ont permis de réparer, consolider et transmettre ce qui a pu être sauvé ?

À travers un parcours original appuyé sur une grande diversité de matériaux — des structures architecturales à la terre cuite peinte, en passant par les alliages métalliques, les cartonnages antiques, les textiles et les peintures sur bois —, vous appréhenderez les fragilités propres à chaque support et les choix scientifiques des conservateurs et restaurateurs.

La visite se déroulera en deux temps fort :

1. Un temps d’observation autour du bâtiment et dans les salles : une lecture technique des lieux et des objets pour comprendre les altérations de la matière (impacts des catastrophes naturelles, corrosion, infestations fongiques, attaques d’insectes xylophages, altérations des pigments, dégradations mécaniques…).

2. Un temps d’immersion en atelier : Une immersion dans les coulisses de la restauration, s’appuyant sur un dossier photographique de suivi des travaux, pour décrypter pas à pas les interventions d’urgence et les techniques scientifiques utilisées pour stabiliser et préserver ce patrimoine.

MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire 24 Rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe 00590820804 https://www.cg971.fr/lieu/musarth [{« type »: « phone », « value »: « 0590820804 »}, {« type »: « email », « value »: « Resa-musarth@cg971.fr »}, {« type »: « email », « value »: « musarth@cg971.fr »}] Le Musée Départemental d‘Art et d’Histoire fut fondé en 1887 sur la proposition du célèbre humaniste qui souhaitait offrir aux Guadeloupéens une partie de sa collection personnelle d’œuvres d’art. Dans cette optique, dès 1883, il fit don d’une partie de sa collection au Conseil général de la Guadeloupe avec le souhait qu’un musée soit fondé sur l’île. Victor Schœlcher, qui avait été élu plusieurs fois député de la Guadeloupe et de la Martinique, avait en effet gardé toute sa vie un profond attachement et un intérêt sincère pour les Antilles.

Les œuvres arrivèrent dès 1885 et prirent place deux ans plus tard dans un bâtiment de style néoclassique construit spécifiquement à cet effet. Ainsi naquît le musée Schœlcher en hommage à celui qui fut à la fois un amateur d’art et un collectionneur, un voyageur et un humaniste, un abolitionniste et un fervent républicain. Fermé les samedi lundi, dimanche et jours fériés

L’envers du décor : matières, altérations et restauration au Musarth

©Musarth