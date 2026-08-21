Le maré tèt entre créativité et resistance, Akademi du ka, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Le maré tèt entre créativité et resistance Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Akademi du ka Guadeloupe

limite de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Le Marè tèt : De la Contrainte à la résistance

L’Origine (Fin XVIIIᵉ siècle) : Imposé par les lois somptuaires coloniales, le tignon visait à forcer les femmes noires et métisses libres à masquer leurs cheveux pour effacer leur pouvoir de séduction et marquer leur rang social.

Le Détournement : Face à cette oppression, ces femmes ont transformé l’obligation en acte de résistance. À travers des nouages volumineux, audacieux et colorés, elles ont fait d’un symbole de soumission une parure de fierté.

L’Héritage : Symbole puissant de dignité et de liberté reconquise, le tignon demeure un ancrage identitaire et un patrimoine culturel majeur dans les Antilles et la culture afro.

Akademi du ka RUE SABIN DUCADOSSE 97110 POINTE-A-PITRE Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe +590.690.62.33.83 [{« type »: « phone », « value »: « +590.690.62.33.83 »}] Aujourd’hui, le tignon (et la tradition du marré têt) constitue un élément clé du patrimoine culturel afro-descendant et antillais :

Conçu pour masquer et marquer la soumission, le tignon a été réinventé par les femmes pour célébrer leur beauté, leur liberté et leur culture

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