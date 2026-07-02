Exposition : 1+1=11 de Fabien Verschaere x Centre Pompidou, Musée Parcelle473, Montpellier
vendredi 18 septembre 2026 · Musée Parcelle473 · Montpellier
Informations pratiques
Exposition : 1+1=11 de Fabien Verschaere x Centre Pompidou 18 – 20 septembre Musée Parcelle473 Hérault
Payant, réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Conçue par l’artiste plasticien Fabien Verschaere en partenariat avec le Centre Pompidou l’exposition-atelier 1 + 1 = 11 transforme les espaces du musée en un univers immersif spécialement imaginé pour le jeune public.
À travers un parcours ludique et interactif, les enfants sont invités à explorer un monde peuplé de créatures hybrides et fantastiques. Chaque visiteur devient acteur de sa découverte, progresse à son rythme, relève des défis et construit son propre cheminement au fil des œuvres.
Bien plus qu’une exposition, 1 + 1 = 11 propose une expérience sensible et créative où formes, couleurs et personnages stimulent l’imagination, la curiosité et l’expression personnelle.
Une invitation à découvrir l’art contemporain autrement, à hauteur d’enfant, dans un esprit de liberté, de jeu et de création partagée.
Musée Parcelle473 425 avenue des Frères Buhler, 34080 Montpellier Montpellier 34185 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie 06 66 02 69 29 https://www.parcelle473.com https://www.instagram.com/parcelle473/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.parcelle473.com/booking-calendar/journ%C3%A9es-du-patrimoine-2026?referral=service_list_widget »}] Parcelle473, musée d’art urbain et contemporain à Montpellier. En tant qu’association nous sommes déterminés à tisser des liens significatifs entre les habitants et les projets culturels tout en anticipant les évolutions sociétales et culturelles à venir.
Expositions temporaires, permanentes, ateliers, rencontres d’artistes…
Notre programme souhaite créer une expérience culturelle immersive qui célèbre la créativité, l’inclusion, la durabilité et la diversité. Tram Ligne 1 arrêt Malbosc (8mn à pied). Parking sur place. Parc à vélo.
Conçue par l’artiste plasticien Fabien Verschaere en partenariat avec le Centre Pompidou l’exposition-atelier _1 + 1 = 11_ transforme les espaces du musée en un univers immersif spécialement imaginé …
©brounch
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- HÔTEL DE GRAVE Montpellier 2 juillet 2026
- MEZZE PARTY Montpellier 2 juillet 2026
- CHAMPIONNAT DE FRANCE SKATEBOARD STREET ET BOWL Montpellier 2 juillet 2026
- YANN MULLER CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier 3 juillet 2026
- CONCERTS ÉLECTRO GÉANTS CLUB PEYROU Montpellier 3 juillet 2026