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Exposition : 1+1=11 de Fabien Verschaere x Centre Pompidou, Musée Parcelle473, Montpellier

vendredi 18 septembre 2026 · Musée Parcelle473 · Montpellier

Exposition : 1+1=11 de Fabien Verschaere x Centre Pompidou, Musée Parcelle473, Montpellier

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Parcelle473
Adresse
425 avenue des Frères Buhler, 34080 Montpellier
Ville
34185 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Payant, réservation obligatoire.

Exposition : 1+1=11 de Fabien Verschaere x Centre Pompidou 18 – 20 septembre Musée Parcelle473 Hérault

Payant, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Conçue par l’artiste plasticien Fabien Verschaere en partenariat avec le Centre Pompidou l’exposition-atelier 1 + 1 = 11 transforme les espaces du musée en un univers immersif spécialement imaginé pour le jeune public.
À travers un parcours ludique et interactif, les enfants sont invités à explorer un monde peuplé de créatures hybrides et fantastiques. Chaque visiteur devient acteur de sa découverte, progresse à son rythme, relève des défis et construit son propre cheminement au fil des œuvres.
Bien plus qu’une exposition, 1 + 1 = 11 propose une expérience sensible et créative où formes, couleurs et personnages stimulent l’imagination, la curiosité et l’expression personnelle.
Une invitation à découvrir l’art contemporain autrement, à hauteur d’enfant, dans un esprit de liberté, de jeu et de création partagée.

Musée Parcelle473 425 avenue des Frères Buhler, 34080 Montpellier Montpellier 34185 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie 06 66 02 69 29 https://www.parcelle473.com https://www.instagram.com/parcelle473/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.parcelle473.com/booking-calendar/journ%C3%A9es-du-patrimoine-2026?referral=service_list_widget »}] Parcelle473, musée d’art urbain et contemporain à Montpellier. En tant qu’association nous sommes déterminés à tisser des liens significatifs entre les habitants et les projets culturels tout en anticipant les évolutions sociétales et culturelles à venir.
Expositions temporaires, permanentes, ateliers, rencontres d’artistes…
Notre programme souhaite créer une expérience culturelle immersive qui célèbre la créativité, l’inclusion, la durabilité et la diversité. Tram Ligne 1 arrêt Malbosc (8mn à pied). Parking sur place. Parc à vélo.
Conçue par l’artiste plasticien Fabien Verschaere en partenariat avec le Centre Pompidou l’exposition-atelier _1 + 1 = 11_ transforme les espaces du musée en un univers immersif spécialement imaginé …

©brounch

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