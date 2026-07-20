Exposition | 13 • Collectif Les Peintresses et plus… Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset

lundi 20 juillet 2026 · Rue des Fossés de la Tour Prisonnière · Cusset

Informations pratiques

Cusset

Exposition | 13 • Collectif Les Peintresses et plus…

Rue des Fossés de la Tour Prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Étudiants, de 18 ans, curistes, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et individuels souhaitant la visite libre de la Tour)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-20

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-07-20 2026-09-01

Bienvenue dans un univers où la réalité s’efface devant l’imaginaire. Cette exposition réunit les regards croisés d’un collectif de onze femmes peintres et deux sculpteurs explorateurs du vivant et de nos mondes intérieurs.

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Rue des Fossés de la Tour Prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

Welcome to a world where reality gives way to the imaginary. This exhibition brings together a collective of eleven women painters and two sculptors who explore the living and our inner worlds.

L’événement Exposition | 13 • Collectif Les Peintresses et plus… Cusset a été mis à jour le 2026-07-24 par Vichy Destinations