Apéros-Concerts de Cusset • Tumbling Dice Square René-Bardet Cusset
Apéros-Concerts de Cusset • Tumbling Dice Square René-Bardet Cusset jeudi 30 juillet 2026.
Cusset
Apéros-Concerts de Cusset • Tumbling Dice
Square René-Bardet Rue Satrunin-Arloing Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 21:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Pour l’été 2026, les Apéros-Concerts de Cusset sont de retour ! Du 18 juin au 6 août, retrouvez chaque jeudi dès 19h des concerts gratuits sur les terrasses des bars, brasseries et restaurants cussétois, dans une ambiance conviviale et festive.
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Square René-Bardet Rue Satrunin-Arloing Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
For the summer of 2026, the Cusset Apéros-Concerts are back! From June 18 to August 6, join us every Thursday starting at 7 p.m. for free concerts on the terraces of Cusset’s bars, brasseries, and restaurants, in a friendly and festive atmosphere.
L’événement Apéros-Concerts de Cusset • Tumbling Dice Cusset a été mis à jour le 2026-06-25 par Vichy Destinations
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