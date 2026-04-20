Car tous les chemins y mènent • Basile Forest Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset

Cusset

Car tous les chemins y mènent • Basile Forest

Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 21:20:00

Date(s) :

2026-07-31

Car Tous Les Chemins Y Mènent, est un solo de cirque tragique, musical et burlesque de Basile Forest. C’est l’opéra Carmen de Bizet d’après les souvenirs d’un excentrique violoniste. C’est l’exploration du violon comme agrès par un porteur.

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Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cour de la Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Car Tous Les Chemins Y Mènent is a tragic, musical and burlesque circus solo by Basile Forest. It’s Bizet’s opera Carmen, based on the memories of an eccentric violinist. It’s a wearer’s exploration of the violin as a piece of equipment.

L’événement Car tous les chemins y mènent • Basile Forest Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations