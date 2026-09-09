Exposition : « 150 ans du Club alpin de Bordeaux. 1876-2026 », Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition : « 150 ans du Club alpin de Bordeaux. 1876-2026 » 19 et 20 septembre Archives départementales de la Gironde Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Du 19 septembre au 30 octobre 2026, les Archives départementales présentent une exposition consacrée aux 150 ans du Club alpin français de Bordeaux, fondé en 1876. Elle est réalisée en partenariat avec le Club alpin français de Bordeaux (CAF).

Créée à Bordeaux en 1876, la section du Sud-Ouest du Club alpin français réunit de grandes figures du pyrénéisme naissant, telles qu’Aymar Arlot de Saint-Saud, son fondateur, et Adrien Baysselance, ancien maire de Bordeaux. Inspirés par les récits et les cartes des premiers explorateurs des Pyrénées, ces précurseurs, accompagnés de guides souvent originaires des vallées, contribuent à la construction de refuges ainsi qu’à l’ouverture et à l’aménagement de sentiers et de chemins muletiers en haute montagne.

Dès la fin du XIXe siècle, les courses d’ascension et les excursions se développent, tandis que le nombre de membres du Club du Sud-Ouest augmente. Les femmes prennent également part aux courses et aux explorations dès le début du XXe siècle. Depuis sa création, l’action du Club permet de multiplier les regards portés sur les Pyrénées afin de les explorer, de les comprendre et de les faire connaître à travers des cartes, des dessins, des peintures et des photographies.

Présentée dans la salle des Voûtes, l’exposition rassemble des documents issus du fonds du CAF conservé aux Archives départementales. Elle dévoile notamment l’impressionnante maquette du plan-relief du « Massif calcaire des Hautes-Pyrénées », réalisée par Franz Schrader en 1889. Des documents iconographiques, des dessins, des carnets de guides, des cartes et des plans prêtés par le CAF et l’un de ses membres complètent le parcours.

Deux conférences accompagnent l’exposition :

Le dimanche 20 septembre à 14h30, Monique du Fresnel présentera la conférence « Henri Brulle (1854-1936), un montagnard d’exception », à l’auditorium Jean-Cayrol des Archives départementales, 72 cours Balguerie-Stuttenberg à Bordeaux. Capacité : 100 places.

Le jeudi 5 novembre à 19h, Michel Rodes donnera la conférence « Franz Schrader, géographe, cartographe, peintre, un pyrénéiste précurseur de l’écologie », à l’Athénée municipal, 10 place Saint-Christoly à Bordeaux.

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Archives départementales de la Gironde 72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556996600 http://archives.gironde.fr

Du 19 septembre au 30 octobre 2026, les Archives départementales présentent une exposition consacrée aux 150 ans du Club alpin français de Bordeaux (1876-2026), réalisée en partenariat avec le Club …

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