Exposition 200 ans de photographie à Hyères, La Banque, musée des Cultures et du Paysage, Hyères

samedi 19 septembre 2026 · La Banque, musée des Cultures et du Paysage · Hyères

Informations pratiques

Exposition 200 ans de photographie à Hyères 19 et 20 septembre La Banque, musée des Cultures et du Paysage Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, le musée, les archives municipales et la médiathèque proposent une sélection de photographies conservées dans leurs fonds.

L’exposition est à découvrir dans la salle des coffres du musée La Banque qui sera ouvert gratuitement le samedi 19 septembre ainsi que le dimanche 20 septembre de 10h à 18h lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Entrée gratuite pour les Journées européennes du patrimoine.

Exposition visible jusqu’au 31 octobre 2026 (voir conditions tarifaires sur hyeres.fr).

La Banque, musée des Cultures et du Paysage 14 Avenue Joseph Clotis, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483691940 https://hyeres.fr/la-banque-musee-billetterie-informations-pratiques [{« link »: « https://hyeres.fr/la-banque-musee-billetterie-informations-pratiques/ »}] Le musée des Cultures et du Paysage conserve avec ses réserves, plus de 8 000 œuvres relevant de différentes disciplines : Beaux- Arts, sciences naturelles, ethnographie, archéologie… Transports et parkings à proximité, aménagement PMR

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, le musée, les archives municipales et la médiathèque proposent une sélection de photographies conservées dans leurs fonds.

© Ville d’Hyères, service Communication – TC