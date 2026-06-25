UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition 2026 au Musée de la Banque Calder, équililbre en couleurs Centre-ville Hyères

Exposition 2026 au Musée de la Banque Calder, équililbre en couleurs Centre-ville Hyères samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Centre-ville
Adresse
14 avenue Joseph Clotis
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Tarif
7 7 7

Hyères

Exposition 2026 au Musée de la Banque Calder, équililbre en couleurs

Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères Var

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-11
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-11 2026-09-01

À travers une sélection de 70 œuvres, cette exposition invite à découvrir l’univers singulier d’Alexander Calder, où couleurs, mouvement et équilibre se rencontrent dans une création artistique résolument novatrice.
  .

Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 19 40  musee@mairie-hyeres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2026 Exhibition at the Bank Museum: Calder, Balance in Colors

Through a selection of 70 works, this exhibition invites visitors to discover the unique world of Alexander Calder, where color, movement, and balance come together in a resolutely innovative artistic vision.

L’événement Exposition 2026 au Musée de la Banque Calder, équililbre en couleurs Hyères a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

À voir aussi à Hyères (Var)