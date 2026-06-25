Exposition 2026 au Musée de la Banque Calder, équililbre en couleurs Centre-ville Hyères
Exposition 2026 au Musée de la Banque Calder, équililbre en couleurs Centre-ville Hyères samedi 11 juillet 2026.
Hyères
Exposition 2026 au Musée de la Banque Calder, équililbre en couleurs
Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères Var
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-11
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-11 2026-09-01
À travers une sélection de 70 œuvres, cette exposition invite à découvrir l’univers singulier d’Alexander Calder, où couleurs, mouvement et équilibre se rencontrent dans une création artistique résolument novatrice.
.
Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 19 40 musee@mairie-hyeres.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 2026 Exhibition at the Bank Museum: Calder, Balance in Colors
Through a selection of 70 works, this exhibition invites visitors to discover the unique world of Alexander Calder, where color, movement, and balance come together in a resolutely innovative artistic vision.
L’événement Exposition 2026 au Musée de la Banque Calder, équililbre en couleurs Hyères a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
À voir aussi à Hyères (Var)
- Atelier créatif 6-12 ans à la Villa Carmignac piste de la Courtade Hyères 1 juillet 2026
- Jazz à Porquerolles Fort Sainte Agathe Hyères 10 juillet 2026
- Jazz à Porquerolles Bal Papanosh Tu danses-tu ? Fort Sainte Agathe Hyères 10 juillet 2026
- Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne Fort Sainte Agathe Hyères 11 juillet 2026
- Jazz à Porquerolles Samy Thiébault & Émilie Aridon Shaï Maestro Fort Sainte Agathe Hyères 12 juillet 2026