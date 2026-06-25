Exposition 2026 au Musée de la Banque Calder, équililbre en couleurs Centre-ville Hyères samedi 11 juillet 2026.

Hyères

Exposition 2026 au Musée de la Banque Calder, équililbre en couleurs

Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères Var

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-11

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-11 2026-09-01

À travers une sélection de 70 œuvres, cette exposition invite à découvrir l’univers singulier d’Alexander Calder, où couleurs, mouvement et équilibre se rencontrent dans une création artistique résolument novatrice.

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Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 19 40 musee@mairie-hyeres.com

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English : 2026 Exhibition at the Bank Museum: Calder, Balance in Colors

Through a selection of 70 works, this exhibition invites visitors to discover the unique world of Alexander Calder, where color, movement, and balance come together in a resolutely innovative artistic vision.

L’événement Exposition 2026 au Musée de la Banque Calder, équililbre en couleurs Hyères a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Provence Méditerranée