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Jazz à Porquerolles Bal Papanosh Tu danses-tu ? Fort Sainte Agathe Hyères

Jazz à Porquerolles Bal Papanosh Tu danses-tu ? Fort Sainte Agathe Hyères vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Fort Sainte Agathe

Adresse : Chemin Sainte-Agathe

Ville : 83400 Hyères

Département : Var

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Hyères

Jazz à Porquerolles Bal Papanosh Tu danses-tu ?

Fort Sainte Agathe Chemin Sainte-Agathe Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Coup d’envoi du festival ! Papanosh ouvre le bal mais ce sera vite à vous de danser !
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Fort Sainte Agathe Chemin Sainte-Agathe Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 79 81 90  jazzaporquerolles@live.fr

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English : Jazz à Porquerolles Bal Papanosh Tu danses-tu ?

Festival kickoff! Papanosh opens the show, but it will soon be your turn to dance!

L’événement Jazz à Porquerolles Bal Papanosh Tu danses-tu ? Hyères a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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