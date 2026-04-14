Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne Fort Sainte Agathe Hyères

Hyères

Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne

Fort Sainte Agathe Chemin Sainte-Agathe Hyères Var

Tarif : 39.8 – 39.8 – 39.8 EUR

Tarif réduit

Etudiants, titulaires d’une carte d’invalidité, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Carte blanche à Laurent Bardainne accueilli en résidence avec Arnaud Roulin, Nicolas Villebrun, Vincent Taeger (de Poni Hoax) et Melissa Weikart.

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Fort Sainte Agathe Chemin Sainte-Agathe Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 79 81 90 jazzaporquerolles@live.fr

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English : Jazz at Porquerolles Carte blanche to Laurent Bardainne

Carte blanche to Laurent Bardainne, in residency with Arnaud Roulin, Nicolas Villebrun, Vincent Taeger (from Poni Hoax) and Melissa Weikart.

L’événement Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne Hyères a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Provence Méditerranée