Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne Fort Sainte Agathe Hyères
Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne Fort Sainte Agathe Hyères samedi 11 juillet 2026.
Hyères
Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne
Fort Sainte Agathe Chemin Sainte-Agathe Hyères Var
Tarif : 39.8 – 39.8 – 39.8 EUR
Tarif réduit
Etudiants, titulaires d’une carte d’invalidité, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Carte blanche à Laurent Bardainne accueilli en résidence avec Arnaud Roulin, Nicolas Villebrun, Vincent Taeger (de Poni Hoax) et Melissa Weikart.
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Fort Sainte Agathe Chemin Sainte-Agathe Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 79 81 90 jazzaporquerolles@live.fr
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English : Jazz at Porquerolles Carte blanche to Laurent Bardainne
Carte blanche to Laurent Bardainne, in residency with Arnaud Roulin, Nicolas Villebrun, Vincent Taeger (from Poni Hoax) and Melissa Weikart.
L’événement Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne Hyères a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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