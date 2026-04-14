Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne Fort Sainte Agathe Hyères

Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne Fort Sainte Agathe Hyères samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Fort Sainte Agathe

Adresse : Chemin Sainte-Agathe

Ville : 83400 Hyères

Département : Var

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 39.8 39.8 39.8 Tarif réduit Etudiants, titulaires d'une carte d'invalidité, demandeurs d'emploi, intermittents du spectacle

Hyères

Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne

Fort Sainte Agathe Chemin Sainte-Agathe Hyères Var

Tarif : 39.8 – 39.8 – 39.8 EUR

Tarif réduit
Etudiants, titulaires d’une carte d’invalidité, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Carte blanche à Laurent Bardainne accueilli en résidence avec Arnaud Roulin, Nicolas Villebrun, Vincent Taeger (de Poni Hoax) et Melissa Weikart.
  .

Fort Sainte Agathe Chemin Sainte-Agathe Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 79 81 90  jazzaporquerolles@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jazz at Porquerolles Carte blanche to Laurent Bardainne

Carte blanche to Laurent Bardainne, in residency with Arnaud Roulin, Nicolas Villebrun, Vincent Taeger (from Poni Hoax) and Melissa Weikart.

L’événement Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne Hyères a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

À voir aussi à Hyères (Var)