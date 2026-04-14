Jazz à Porquerolles Sofiane Saidi, Camelia Jordana & Théo Ceccaldi Papatef Fort Sainte Agathe Hyères

Hyères

Jazz à Porquerolles Sofiane Saidi, Camelia Jordana & Théo Ceccaldi Papatef

Fort Sainte Agathe Chemin Sainte-Agathe Hyères Var

Tarif : 10.8 – 10.8 – 10.8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Entre racines algériennes, énergie rock et audace expérimentale, ce trio inédit dessine un territoire sonore sans frontières, à la fois intime et profondément nomade.

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Fort Sainte Agathe Chemin Sainte-Agathe Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 79 81 90 jazzaporquerolles@live.fr

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English : Jazz à Porquerolles Sofiane Saidi, Camelia Jordana & Théo Ceccaldi Papatef

Between Algerian roots, rock energy, and experimental boldness, this unique trio creates a boundless sonic landscape, both intimate and deeply nomadic.

L’événement Jazz à Porquerolles Sofiane Saidi, Camelia Jordana & Théo Ceccaldi Papatef Hyères a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Provence Méditerranée