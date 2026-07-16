Exposition 3 x photographes, Sanna Kannisto, Catherine Larré, Silvana Reggiardo – Galerie la Ferronnerie/Brigitte Négrier, Galerie la Ferronnerie/Brigitte Négrier, Paris

Informations pratiques

Exposition 3 x photographes, Sanna Kannisto, Catherine Larré, Silvana Reggiardo – Galerie la Ferronnerie/Brigitte Négrier 7 novembre – 5 décembre Galerie la Ferronnerie/Brigitte Négrier Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T19:00:00+01:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie la Ferronnerie/Brigitte Négrier 40 rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris Île-de-France +33178011313 https://www.galerielaferronnerie.fr/ https://www.instagram.com/brigitte.negrier/;https://www.linkedin.com/in/brigitte-n%C3%A9grier-21b71513/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La Galerie la Ferronnerie a ouvert ses portes en 1991.

Brigitte Négrier, directrice de la galerie, a pour principal objectif d’accompagner les artistes dès leurs débuts professionnels, puis de suivre et de développer leur carrière en France et à l’étranger. Presque tous les artistes représentés ont débuté dans la galerie. Celle-ci se concentre sur les artistes français, européens et sud-américains, travaillant la peinture, le dessin, l’installation, la vidéo et la photographie. Brigitte Négrier a aussi été commissaire d’exposition, notamment pour 2 expositions de photos à l’Institut Finlandais de Paris. métro ligne 5, 9, 3, 8

Bus 96

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

©Myriam Yabari