Exposition 800ème anniversaire du consulat de Tarascon, Médiathèque – archives Le lien, Tarascon
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque - archives Le lien · Tarascon
Informations pratiques
Exposition 800ème anniversaire du consulat de Tarascon Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Médiathèque – archives Le lien Bouches-du-Rhône
Pas de limites
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
À l’occasion du 800ème anniversaire de la cession du consulat de Tarascon, les archives municipales présentent les deux plus anciens documents conservés dans les collections de la ville. Une occasion exceptionnelle de découvrir des pièces rares du patrimoine écrit Tarasconnais.
Médiathèque – archives Le lien 26 Boulevard Gambetta, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490915152 https://tarascon-pom.c3rb.org La médiathèque abrite désormais le service Archives/Patrimoine écrit. Ce dernier et ses réserves étaient jusqu’ici répartis sur plusieurs sites de la commune, et ne permettaient pas de contrôler les conditions de conservation. Désormais, vous serez accueilli dans la salle de lecture, située au cœur de la médiathèque. Près d’un kilomètre d’archives et de fonds patrimoniaux de l’ancienne bibliothèque sont désormais conservés dans deux magasins, équipés de rayonnages mobiles et d’un contrôle de l’environnement, permettant d’assurer la bonne conservation des collections.
À l’occasion du 800ème anniversaire de la cession du consulat de Tarascon, les archives municipales présentent les deux plus anciens documents conservés dans les collections de la ville. Une occasion…
©mairie de Tarascon
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