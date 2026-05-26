Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition à Ciel Ouvert L’Art dans la Rue Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition à Ciel Ouvert L’Art dans la Rue Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition à Ciel Ouvert L’Art dans la Rue Castelnau Montratier-Sainte Alauzie mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : CASTELNAU-MONTRATIER

Ville : 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Département : Lot

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition à Ciel Ouvert L’Art dans la Rue

CASTELNAU-MONTRATIER Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-07-01

"L'art dans la rue" Expositions à ciel ouvert peintures-sculptures

"L'art dans la rue" Expositions à ciel ouvert peintures-sculptures

  .

CASTELNAU-MONTRATIER Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

"L'art dans la rue" Open-air exhibitions paintings-sculptures

L’événement Exposition à Ciel Ouvert L’Art dans la Rue Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Castelnau-Montratier

À voir aussi à Castelnau Montratier-Sainte Alauzie (Lot)