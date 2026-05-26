Exposition à Ciel Ouvert L’Art dans la Rue Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Exposition à Ciel Ouvert L’Art dans la Rue Castelnau Montratier-Sainte Alauzie mercredi 1 juillet 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Exposition à Ciel Ouvert L’Art dans la Rue
CASTELNAU-MONTRATIER Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-07-01
"L'art dans la rue" Expositions à ciel ouvert peintures-sculptures
"L'art dans la rue" Expositions à ciel ouvert peintures-sculptures
.
CASTELNAU-MONTRATIER Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
"L'art dans la rue" Open-air exhibitions paintings-sculptures
L’événement Exposition à Ciel Ouvert L’Art dans la Rue Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Castelnau-Montratier
À voir aussi à Castelnau Montratier-Sainte Alauzie (Lot)
- Festival Cahors Juin Jardins Le jardin citoyen partagé de Clary Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 13 juin 2026
- Fête du club de rugby de Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 13 juin 2026
- Ouverture de l’atelier de Karine Veyres Le bourg Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 13 juin 2026
- Ciné-Lot Swing Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 23 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2024: visite du moulin à vent de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 28 juin 2026