Exposition de céramiques à la galerie Le Bel Utile Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Exposition de céramiques à la galerie Le Bel Utile Castelnau Montratier-Sainte Alauzie mercredi 1 juillet 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Exposition de céramiques à la galerie Le Bel Utile
21 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-07-01
La galerie "Le Bel Utile" reçoit les œuvres de 5 céramistes.
La galerie "Le Bel Utile" reçoit les œuvres de 5 céramistes.
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21 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 55 florenceracine@hotmail.fr
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English :
The gallery "Le Bel Utile" welcomes the works of 5 ceramists.
L’événement Exposition de céramiques à la galerie Le Bel Utile Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Castelnau-Montratier
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