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Exposition de céramiques à la galerie Le Bel Utile Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition de céramiques à la galerie Le Bel Utile Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition de céramiques à la galerie Le Bel Utile Castelnau Montratier-Sainte Alauzie mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 21 Place Gambetta

Ville : 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Département : Lot

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition de céramiques à la galerie Le Bel Utile

21 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-07-01

La galerie "Le Bel Utile" reçoit les œuvres de 5 céramistes.

La galerie "Le Bel Utile" reçoit les œuvres de 5 céramistes.

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21 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 55  florenceracine@hotmail.fr

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English :

The gallery "Le Bel Utile" welcomes the works of 5 ceramists.

L’événement Exposition de céramiques à la galerie Le Bel Utile Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Castelnau-Montratier

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