Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2024: visite du moulin à vent de Boisse

Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Bienvenue au moulin! A partir de 15h00, venez assister à l'habillage des ailes et à la mise au vent (habillage des ailes, orientation du toit et lancement des ailes).

Bienvenue au moulin! A partir de 15h00, venez assister à l'habillage des ailes et à la mise au vent (habillage des ailes, orientation du toit et lancement des ailes).

.

Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 75 27 30 55 moulindeboisse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to the windmill! Starting at 3:00 pm, come and watch the wings being dressed and put to the wind (dressing the wings, orienting the roof and launching the wings)

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2024: visite du moulin à vent de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-02-19 par OT CVL Castelnau-Montratier