Fête du club de rugby de Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Fête du club de rugby de Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 13 juin 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Fête du club de rugby de Castelnau-Montratier
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Club Olympique Castelnaudais vous attend pour une soirée de fête pour les 50 ans d'existence du club, dans lesquelles les valeurs de l'ovalie seront mises à l'honneur
Le Club Olympique Castelnaudais vous attend pour une soirée de fête pour les 50 ans d'existence du club, dans lesquelles les valeurs de l'ovalie seront mises à l'honneur. Au programme, de la bonne humeur, à boire, à manger, et de la musique. Apportez vos couverts. Réservation obligatoire.
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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 36 85 98 06 5301m@ffr.fr
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English :
The Club Olympique Castelnaudais awaits you for an evening of celebration to mark the club's 50 years of existence, in which the values of ovalie will be given pride of place
L’événement Fête du club de rugby de Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-13 par OT CVL Castelnau-Montratier
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