Ouverture de l’atelier de Karine Veyres Le bourg Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Ouverture de l’atelier de Karine Veyres Le bourg Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 13 juin 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Ouverture de l’atelier de Karine Veyres
Le bourg Sainte Alauzie 400 route de Sainte-Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
La Maison-Atelier ouvre ses portes.
La Maison-Atelier ouvre ses portes.
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Le bourg Sainte Alauzie 400 route de Sainte-Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 80 88 48 13
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The Maison-Atelier opens its doors.
L’événement Ouverture de l’atelier de Karine Veyres Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Castelnau-Montratier
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