Ouverture de l’atelier de Karine Veyres Le bourg Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Ouverture de l’atelier de Karine Veyres

Le bourg Sainte Alauzie 400 route de Sainte-Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

La Maison-Atelier ouvre ses portes.

La Maison-Atelier ouvre ses portes.

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Le bourg Sainte Alauzie 400 route de Sainte-Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 80 88 48 13

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English :

The Maison-Atelier opens its doors.

L’événement Ouverture de l’atelier de Karine Veyres Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Castelnau-Montratier