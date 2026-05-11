Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition de peinture, sculpture, pyrogravure au Patio des Arts

9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Quatre nouveaux artistes sont exposés au Patio des Arts

Sculpture Antoine Bonnet

Peinture, pastel: Penelope Milner

Technique mixte textile Tania Fuenzalida

Pyrogravure Corinne Landreau

Quatre nouveaux artistes sont exposés au Patio des Arts

Sculpture Antoine Bonnet

Peinture, pastel: Penelope Milner

Technique mixte textile Tania Fuenzalida

Pyrogravure Corinne Landreau

.

9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie amismaisonjacob@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four new artists are on show at Patio des Arts:

Sculpture: Antoine Bonnet

Painting, pastel: Penelope Milner

Technique mixte textile: Tania Fuenzalida

Pyrography: Corinne Landreau

L’événement Exposition de peinture, sculpture, pyrogravure au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cahors Vallée du Lot