Exposition de peinture, sculpture, pyrogravure au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Exposition de peinture, sculpture, pyrogravure au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 7 juin 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Exposition de peinture, sculpture, pyrogravure au Patio des Arts
9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Quatre nouveaux artistes sont exposés au Patio des Arts
Sculpture Antoine Bonnet
Peinture, pastel: Penelope Milner
Technique mixte textile Tania Fuenzalida
Pyrogravure Corinne Landreau
Quatre nouveaux artistes sont exposés au Patio des Arts
Sculpture Antoine Bonnet
Peinture, pastel: Penelope Milner
Technique mixte textile Tania Fuenzalida
Pyrogravure Corinne Landreau
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9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie amismaisonjacob@gmail.com
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English :
Four new artists are on show at Patio des Arts:
Sculpture: Antoine Bonnet
Painting, pastel: Penelope Milner
Technique mixte textile: Tania Fuenzalida
Pyrography: Corinne Landreau
L’événement Exposition de peinture, sculpture, pyrogravure au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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