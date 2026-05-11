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Exposition de peinture, sculpture, pyrogravure au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition de peinture, sculpture, pyrogravure au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition de peinture, sculpture, pyrogravure au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 9B Rue Étienne Lacavalerie

Ville : 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Département : Lot

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition de peinture, sculpture, pyrogravure au Patio des Arts

9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Quatre nouveaux artistes sont exposés au Patio des Arts

Sculpture Antoine Bonnet

Peinture, pastel: Penelope Milner

Technique mixte textile Tania Fuenzalida

Pyrogravure Corinne Landreau

Quatre nouveaux artistes sont exposés au Patio des Arts

Sculpture Antoine Bonnet

Peinture, pastel: Penelope Milner

Technique mixte textile Tania Fuenzalida

Pyrogravure Corinne Landreau

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9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie   amismaisonjacob@gmail.com

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English :

Four new artists are on show at Patio des Arts:

Sculpture: Antoine Bonnet

Painting, pastel: Penelope Milner

Technique mixte textile: Tania Fuenzalida

Pyrography: Corinne Landreau

L’événement Exposition de peinture, sculpture, pyrogravure au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cahors Vallée du Lot

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