Tournoi Mario Kart World à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Tournoi Mario Kart World à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 30 mai 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Tournoi Mario Kart World à Castelnau-Montratier
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez participer à un tournoi de Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 au profit de la lutte contre le cancer organisé par l'association Phil'Anthrope
Venez participer à un tournoi de Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 au profit de la lutte contre le cancer organisé par l'association Phil'Anthrope. L'intégralité des fonds sera reversé pour la lutte.
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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie nino.pechmagre46@gmail.com
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English :
Come and take part in a Mario Kart World tournament on Nintendo Switch 2 in aid of the fight against cancer organized by the Phil'Anthrope association
L’événement Tournoi Mario Kart World à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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