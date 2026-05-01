Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Tournoi Mario Kart World à Castelnau-Montratier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez participer à un tournoi de Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 au profit de la lutte contre le cancer organisé par l'association Phil'Anthrope

Venez participer à un tournoi de Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 au profit de la lutte contre le cancer organisé par l'association Phil'Anthrope. L'intégralité des fonds sera reversé pour la lutte.

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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie nino.pechmagre46@gmail.com

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English :

Come and take part in a Mario Kart World tournament on Nintendo Switch 2 in aid of the fight against cancer organized by the Phil'Anthrope association

L’événement Tournoi Mario Kart World à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot