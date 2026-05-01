Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Fête des voisins de Boisse

Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 12:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Le comité des fêtes de Boisse organise la fête des voisins au Moulin de Boisse.

Le comité des fêtes de Boisse organise la fête des voisins au Moulin de Boisse.

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Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 77 34 80 97 lousfestairesdeboisse@gmail.com

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English :

The Boisse Festival Committee is organizing a Neighbors’ Day at the Moulin de Boisse.

L’événement Fête des voisins de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CVL Castelnau-Montratier