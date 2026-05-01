Fête des voisins de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Fête des voisins de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 17 mai 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Fête des voisins de Boisse
Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 12:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le comité des fêtes de Boisse organise la fête des voisins au Moulin de Boisse.
Le comité des fêtes de Boisse organise la fête des voisins au Moulin de Boisse.
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Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 77 34 80 97 lousfestairesdeboisse@gmail.com
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English :
The Boisse Festival Committee is organizing a Neighbors’ Day at the Moulin de Boisse.
L’événement Fête des voisins de Boisse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CVL Castelnau-Montratier
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