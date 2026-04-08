Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Animation de la LPO A la recherche du guêpier d’Europe

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-27 2026-07-14

Majestueux et colorés, ils sont présents dans le Quercy-Blanc

Majestueux et colorés, ils sont présents dans le Quercy-Blanc. Venez les observer avec nous. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 77 41 17 39

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English :

Majestic and colorful, they are present in Quercy-Blanc

L’événement Animation de la LPO A la recherche du guêpier d’Europe Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Cahors Vallée du Lot