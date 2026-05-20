Exposition Revenons à nos moutons ! Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Exposition Revenons à nos moutons ! Castelnau Montratier-Sainte Alauzie mardi 2 juin 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Exposition Revenons à nos moutons !
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-02
Pour une plongée au XIXème siècle, suivez le petit Théodore qui raconte son quotidien de jeune berger sur le Causse.
Pour une plongée au XIXème siècle, suivez le petit Théodore qui raconte son quotidien de jeune berger sur le Causse.
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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie
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English :
For a plunge into the 19th century, follow little Théodore as he recounts his daily life as a young shepherd on the Causse.
L’événement Exposition Revenons à nos moutons ! Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-20 par Pnr des Causses du Quercy
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