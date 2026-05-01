Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Vide-greniers et kermesse à Castelnau-Montratier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:30:00

fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide-greniers familial organisé par l’association "Par’ en Délire" meubles, jouets, vêtements…

Vide-greniers familial organisé par l’association "Par’ en Délire" meubles, jouets, vêtements…

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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 71 67 65 57

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English :

Family garage sale organized by the association "Par? en Délire": furniture, toys, clothes…

L’événement Vide-greniers et kermesse à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Cahors Vallée du Lot