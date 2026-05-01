Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Projection du film documentaire Les initiés

Place Léon Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le réseau des médiathèques du Quercy-Blanc organise la projection du film documentaire de Colas Gorce Les initiés.

Sur le flanc des montagnes, la nuit, le jour, sous la pluie, dans la brume ou au soleil, des hommes, des femmes, des animaux se côtoient et vivent ensemble

Le réseau des médiathèques du Quercy-Blanc organise la projection du film documentaire de Colas Gorce Les initiés.

Sur le flanc des montagnes, la nuit, le jour, sous la pluie, dans la brume ou au soleil, des hommes, des femmes, des animaux se côtoient et vivent ensemble. Certains gardent les autres, les soignent, les nourrissent. Au cœur de tous ces gestes, il y a aussi la mort, la mise à mort que l’on a tue et que certains ne veulent plus taire.

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Place Léon Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 72

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English :

The Quercy-Blanc media library network is organizing a screening of Colas Gorce’s documentary film Les initiés.

On the mountainsides, by night, by day, in the rain, in the mist or in the sun, men, women and animals rub shoulders and live together

L’événement Projection du film documentaire Les initiés Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cahors Vallée du Lot