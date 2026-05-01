Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Ciné-Lot Swing

Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Synopsis

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche

Synopsis

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de guitare.

Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon manqué…

.

Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie fdfr46@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Synopsis:

On summer vacation at his grandmother’s, 10-year-old Max develops a passion for gypsy jazz

L’événement Ciné-Lot Swing Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CVL Castelnau-Montratier