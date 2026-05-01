Ciné-Lot Swing Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Ciné-Lot Swing Castelnau Montratier-Sainte Alauzie mardi 26 mai 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Ciné-Lot Swing
Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:00:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Synopsis
En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche
Synopsis
En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de guitare.
Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon manqué…
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Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie fdfr46@orange.fr
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English :
Synopsis:
On summer vacation at his grandmother’s, 10-year-old Max develops a passion for gypsy jazz
L’événement Ciné-Lot Swing Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-04-30 par OT CVL Castelnau-Montratier
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