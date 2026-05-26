Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Festival Cahors Juin Jardins Le jardin citoyen partagé de Clary

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Avec la volonté d’allier plusieurs projets dans le cadre de l’Association Patrimoine de nos Enfants, les idées et le jardin prennent forme.

Avec la volonté d’allier plusieurs projets dans le cadre de l’Association Patrimoine de nos Enfants, les idées et le jardin prennent forme.

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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie

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English :

With the desire to combine several projects within the framework of the Association Patrimoine de nos Enfants, ideas and the garden are taking shape.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins Le jardin citoyen partagé de Clary Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot