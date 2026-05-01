Théâtre Quatre petites pièces pour rire à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Théâtre Quatre petites pièces pour rire à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 16 mai 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Théâtre Quatre petites pièces pour rire à Castelnau-Montratier
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
La Compagnie Théâtre en Carton organise un week-end de représentations Quatre petites pièces pour rire.
La Compagnie Théâtre en Carton organise un week-end de représentations Quatre petites pièces pour rire.
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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie cietheatreencarton@gmail.com
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English :
The Compagnie Théâtre en Carton is organizing a weekend of performances: Quatre petites pièces pour rire.
L’événement Théâtre Quatre petites pièces pour rire à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Cahors Vallée du Lot
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