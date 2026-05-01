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Théâtre Quatre petites pièces pour rire à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Théâtre Quatre petites pièces pour rire à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Théâtre Quatre petites pièces pour rire à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 16 mai 2026.

Ville : 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Département : Lot

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Théâtre Quatre petites pièces pour rire à Castelnau-Montratier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17

La Compagnie Théâtre en Carton organise un week-end de représentations Quatre petites pièces pour rire.

La Compagnie Théâtre en Carton organise un week-end de représentations Quatre petites pièces pour rire.

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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie   cietheatreencarton@gmail.com

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English :

The Compagnie Théâtre en Carton is organizing a weekend of performances: Quatre petites pièces pour rire.

L’événement Théâtre Quatre petites pièces pour rire à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Cahors Vallée du Lot

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