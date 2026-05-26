L’heure du conte Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
L’heure du conte Castelnau Montratier-Sainte Alauzie mercredi 8 juillet 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
L’heure du conte
11 place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-29 2026-08-05
Un temps d'histoires pour les petits lecteurs (de 3 à 6 ans).
Un temps d'histoires pour les petits lecteurs (de 3 à 6 ans).
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11 place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 72
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English :
A story time for little readers (ages 3 to 6).
L’événement L’heure du conte Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot
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