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AGENDA · Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Après midi jeux à la piscine de Castelnau-Montratier Castelnau-Montratier

mardi 7 juillet 2026 · Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Après midi jeux à la piscine de Castelnau-Montratier Castelnau-Montratier

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Département
Lot
Tarif

Castelnau-Montratier

Après midi jeux à la piscine de Castelnau-Montratier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-28

Après-midi Jeux à la piscine intercommunale à Castelnau.

Après-midi Jeux à la piscine intercommunale à Castelnau.

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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 5 65 22 31 02 

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English :

Afternoon Games at the intermunicipal pool in Castelnau.

L’événement Après midi jeux à la piscine de Castelnau-Montratier Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot

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