Informations pratiques

Castelnau-Montratier

Après midi jeux à la piscine de Castelnau-Montratier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-28

Après-midi Jeux à la piscine intercommunale à Castelnau.

Après-midi Jeux à la piscine intercommunale à Castelnau.

.

Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 5 65 22 31 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon Games at the intermunicipal pool in Castelnau.

L’événement Après midi jeux à la piscine de Castelnau-Montratier Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot