Après midi jeux à la piscine de Castelnau-Montratier Castelnau-Montratier
mardi 7 juillet 2026 · Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Informations pratiques
Castelnau-Montratier
Après midi jeux à la piscine de Castelnau-Montratier
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-28
Après-midi Jeux à la piscine intercommunale à Castelnau.
Après-midi Jeux à la piscine intercommunale à Castelnau.
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Castelnau-Montratier 46170 Lot Occitanie +33 5 65 22 31 02
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English :
Afternoon Games at the intermunicipal pool in Castelnau.
L’événement Après midi jeux à la piscine de Castelnau-Montratier Castelnau-Montratier a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cahors Vallée du Lot
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