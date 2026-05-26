Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Vide-greniers, brocante, vêtements et jouets

Place du Village Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Vous trouverez de nombreux stands (décoration, jardinage, bricolage, jouets, vêtements, peinture, livres, bibelots, vaisselle, petit matériel, outillage…)

Vous trouverez de nombreux stands (décoration, jardinage, bricolage, jouets, vêtements, peinture, livres, bibelots, vaisselle, petit matériel, outillage…).

N’hésitez pas à venir chiner toute la journée.

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Place du Village Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 09 47 50 72 generationmouvements46@gmail.com

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English :

You will find many stands (decoration, gardening, DIY, toys, clothes, paint, books, knick-knacks, crockery, small equipment, tools…)

L’événement Vide-greniers, brocante, vêtements et jouets Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Castelnau-Montratier