Fête de la Saint-Jean à Castelnau-Montratier Route des Moulins Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Fête de la Saint-Jean à Castelnau-Montratier Route des Moulins Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 27 juin 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Fête de la Saint-Jean à Castelnau-Montratier
Route des Moulins Au pied du moulin 3 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Comité d'animation de Castelnau-Montratier vous donne rendez-vous le 27 juin au soir aux moulins !
Le Comité d'animation de Castelnau-Montratier vous donne rendez-vous le 27 juin au soir aux moulins !
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Route des Moulins Au pied du moulin 3 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie cacastelnau@gmail.com
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English :
The Castelnau-Montratier Events Committee invites you to join us on the evening of June 27 at the mills!
L’événement Fête de la Saint-Jean à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CVL Castelnau-Montratier
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