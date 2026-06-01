Fête de la Saint-Jean à Castelnau-Montratier Route des Moulins Castelnau Montratier-Sainte Alauzie samedi 27 juin 2026.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Fête de la Saint-Jean à Castelnau-Montratier

Route des Moulins Au pied du moulin 3 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Comité d'animation de Castelnau-Montratier vous donne rendez-vous le 27 juin au soir aux moulins !

Le Comité d'animation de Castelnau-Montratier vous donne rendez-vous le 27 juin au soir aux moulins !

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Route des Moulins Au pied du moulin 3 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie cacastelnau@gmail.com

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English :

The Castelnau-Montratier Events Committee invites you to join us on the evening of June 27 at the mills!

L’événement Fête de la Saint-Jean à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CVL Castelnau-Montratier