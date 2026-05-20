Fête Nationale du 14 Juillet Stade du collège Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Fête Nationale du 14 Juillet

Stade du collège 12 rue du Général De Gaulle Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pour la fête nationale, l'amicale des pompiers, le comité des fêtes et la mairie de Castelnau-Montratier vous ont préparé une soirée d'animations.

Pour la fête nationale, l'amicale des pompiers, le comité des fêtes et la mairie de Castelnau-Montratier vous ont préparé une soirée d'animations.

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Stade du collège 12 rue du Général De Gaulle Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie amicaleciscmon@gmail.com

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English :

For the national holiday, the firefighters'amicale, the festival committee and the Castelnau-Montratier town hall have prepared an evening of entertainment.

L’événement Fête Nationale du 14 Juillet Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Castelnau-Montratier