Fête Nationale du 14 Juillet Stade du collège Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Fête Nationale du 14 Juillet Stade du collège Castelnau Montratier-Sainte Alauzie lundi 13 juillet 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Fête Nationale du 14 Juillet
Stade du collège 12 rue du Général De Gaulle Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Pour la fête nationale, l'amicale des pompiers, le comité des fêtes et la mairie de Castelnau-Montratier vous ont préparé une soirée d'animations.
Pour la fête nationale, l'amicale des pompiers, le comité des fêtes et la mairie de Castelnau-Montratier vous ont préparé une soirée d'animations.
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Stade du collège 12 rue du Général De Gaulle Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie amicaleciscmon@gmail.com
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English :
For the national holiday, the firefighters'amicale, the festival committee and the Castelnau-Montratier town hall have prepared an evening of entertainment.
L’événement Fête Nationale du 14 Juillet Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Castelnau-Montratier
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