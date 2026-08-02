Exposition à la Galerie AB – AKKITHAM Galerie AB – Agnès Aittouares Paris

Informations pratiques

Exposition Akkitham

L’événement est doublement singulier. D’une part, il met en lumière un peintre majeur en Inde – lauréat à trois reprises de la plus haute distinction officielle du pays – mais encore trop discret sur la scène française, alors même qu’il vit et travaille à Paris depuis plus d’un demi-siècle. Et d’autre part, il intervient à un moment où les collectionneurs européens accordent un intérêt croissant à l’art indien moderne et contemporain, porté par l’émergence d’une classe moyenne fortunée et l’ouverture à l’international des institutions indiennes.

L’exposition réunit une trentaine d’huiles sur toile couvrant plusieurs décennies de création. Elle offre aux visiteurs l’occasion de découvrir une oeuvre qui s’inscrit pleinement dans les recherches de l’abstraction géométrique occidentale du XXe siècle, tout en puisant dans les traditions symboliques et rituelles de l’Inde. Une approche qui fait de Akkitham un cas unique : celui d’un artiste qui a construit un langage plastique personnel à la croisée de deux mondes.

Pour les collectionneurs comme pour les amateurs d’art, cette exposition est une occasion rare de voir réuni un ensemble important d’oeuvres d’un peintre dont la cote, encore mesurée en Europe, est appelée à suivre la dynamique du marché indien. C’est aussi une entrée concrète dans un sujet plus vaste : comment l’art indien s’internationalise-t-il ? Comment ses artistes majeurs se positionnent-ils entre héritage et modernité ? Et comment Paris, lieu de résidence de Narayanan Akkitham depuis 1967, reste-t-elle une plaque tournante de ce dialogue ?

Narayanan Akkitham dans son atelier – Galerie AB ; Crédits : © Cornelis Van Voorthuizen

Qui est Narayanan Akkitham ?

Né au Kerala en 1939, Narayanan Akkitham est formé à la Government School of Arts and Crafts de Chennai, où il suit l’enseignement de K. C. S. Paniker et D. P. Roy Choudhury. En 1967, une bourse du gouvernement français lui permet de rejoindre Paris. Il entre alors à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts dans l’atelier de Jean Bertholle.

Après une période figurative, Akkitham s’oriente à la fin des années 60 dans une abstraction géométrique personnelle.

Son oeuvre ne relève jamais d’un formalisme décoratif : elle constitue une véritable méditation sur les structures invisibles du monde. Triangles, cercles, carrés, lignes et signes calligraphiques deviennent les éléments d’un vocabulaire plastique inspiré des cosmologies indiennes, des diagrammes tantriques, de la pensée védique et des traditions picturales murales de l’Inde ancienne.

La géométrie y apparaît comme une écriture universelle, capable de traduire les rapports entre matière, énergie et spiritualité. La couleur joue un rôle essentiel dans cette quête intérieure. Superposées en voiles subtils, les tonalités semblent irradier depuis la surface du tableau plutôt que s’y déposer.

Narayanan Akkitham a construit une oeuvre qui voyage sans discontinuer entre l’Inde et la France.

Il a exposé à de nombreuses reprises en Inde, où il bénéficie d’une reconnaissance institutionnelle de premier plan, tout en étant régulièrement montré en France, au Japon, en Allemagne et en Pologne. Ses toiles sont entrées dans des collections publiques majeures, parmi lesquelles la Bibliothèque nationale de France, le ministère français de la Culture et le National Museum de New Delhi. Cette double implantation, à la fois européenne et indienne, est également consacrée par plusieurs distinctions. Il a reçu à trois reprises le Lalit Kala Akademi Award (1963, 1965, 1966), la plus haute récompense officielle décernée à un artiste en Inde, ainsi que le K. C. S. Paniker Puraskaram et le Raja Ravi Varma Award, qui viennent confirmer la place durable de son travail dans l’histoire de l’art contemporain indien.

Narayanan Akkitham dans les collections publiques

• Musée national, New Delhi, Inde

• National Art Gallery, Chennai, Inde

• Musée d’Ahmedabad, Inde

• Musée de Bangalore, Inde

• Ministère des Affaires culturelles, Paris, France

• Bibliothèque nationale de France

• Préfecture de Paris, France

• Musée Hyacinthe-Rigaud, Perpignan, France

• Musée de Wilhelmshaven, Allemagne

• Musée d’Art de Glenbarra, Japon

• Musée de l’Asie et du Pacifique, Varsovie, Pologne

• Musée d’Art Sacré (MOSA), Durbuy, Belgique

L’Inde s’impose aujourd’hui comme la cinquième puissance économique mondiale et son marché de l’art connaît une croissance soutenue. Dans ce contexte d’effervescence, la Galerie AB a le plaisir de vous présenter du 8 octobre au 7 novembre 2026 une exposition consacrée à l’artiste Narayanan Akkitham.

Du jeudi 08 octobre 2026 au samedi 07 novembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h30 à 19h00

gratuit

Narayanan Akkitham

Du 8 octobre au 7 novembre 2026

Vernissage : jeudi 8 octobre à partir de 18h

5 rue Jacques Callot, 75006, Paris

Du mardi au samedi de 10h30 à 19h

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T13:30:00+02:00

fin : 2026-11-07T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-08T10:30:00+02:00_2026-10-08T19:00:00+02:00;2026-10-09T10:30:00+02:00_2026-10-09T19:00:00+02:00;2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T19:00:00+02:00;2026-10-13T10:30:00+02:00_2026-10-13T19:00:00+02:00;2026-10-14T10:30:00+02:00_2026-10-14T19:00:00+02:00;2026-10-15T10:30:00+02:00_2026-10-15T19:00:00+02:00;2026-10-16T10:30:00+02:00_2026-10-16T19:00:00+02:00;2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T19:00:00+02:00;2026-10-20T10:30:00+02:00_2026-10-20T19:00:00+02:00;2026-10-21T10:30:00+02:00_2026-10-21T19:00:00+02:00;2026-10-22T10:30:00+02:00_2026-10-22T19:00:00+02:00;2026-10-23T10:30:00+02:00_2026-10-23T19:00:00+02:00;2026-10-24T10:30:00+02:00_2026-10-24T19:00:00+02:00;2026-10-27T10:30:00+02:00_2026-10-27T19:00:00+02:00;2026-10-28T10:30:00+02:00_2026-10-28T19:00:00+02:00;2026-10-29T10:30:00+02:00_2026-10-29T19:00:00+02:00;2026-10-30T10:30:00+02:00_2026-10-30T19:00:00+02:00;2026-10-31T10:30:00+02:00_2026-10-31T19:00:00+02:00;2026-11-03T10:30:00+02:00_2026-11-03T19:00:00+02:00;2026-11-04T10:30:00+02:00_2026-11-04T19:00:00+02:00;2026-11-05T10:30:00+02:00_2026-11-05T19:00:00+02:00;2026-11-06T10:30:00+02:00_2026-11-06T19:00:00+02:00;2026-11-07T10:30:00+02:00_2026-11-07T19:00:00+02:00

Galerie AB – Agnès Aittouares 5 rue Jacques Callot 75006 75009 PARISParis

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