Exposition à la Galerie Les Herbes Folles Galerie Les Herbes Folles Sainte-Foy-la-Grande
Exposition à la Galerie Les Herbes Folles Galerie Les Herbes Folles Sainte-Foy-la-Grande samedi 9 mai 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
Exposition à la Galerie Les Herbes Folles
Galerie Les Herbes Folles 28 rue des Frères Reclus Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-05-09
La galerie Les Herbes Folles vous convie au vernissage de sa nouvelle exposition le 9 Mai à partir de 11h.
Venez découvrir les travaux d’artistes locaux
– Isabelle Lahouratate, pastelliste talentueuse
– L’univers poétique de la céramique de Mélanie Chevalier
– Les belles pièces uniques du monde de Khmoun, travail de raku de Dorothée Léonie et laissez vous surprendre par les sculptures de Jicé Léoni, plasticien
Cette exposition se tient du
9 Mai au 4 Juillet 2026
28 rue des Frères Reclus à Sainte-Foy-la-Grande
Catherine, Nadine et Sergine seront ravies de partager ce moment avec vous. .
Galerie Les Herbes Folles 28 rue des Frères Reclus Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 27 36
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English : Exposition à la Galerie Les Herbes Folles
L’événement Exposition à la Galerie Les Herbes Folles Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-05-04 par OT du Pays Foyen
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