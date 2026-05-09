Exposition à la Galerie Les Herbes Folles Galerie Les Herbes Folles Sainte-Foy-la-Grande

Sainte-Foy-la-Grande

Exposition à la Galerie Les Herbes Folles

Galerie Les Herbes Folles 28 rue des Frères Reclus Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-05-09

La galerie Les Herbes Folles vous convie au vernissage de sa nouvelle exposition le 9 Mai à partir de 11h.

Venez découvrir les travaux d’artistes locaux

– Isabelle Lahouratate, pastelliste talentueuse

– L’univers poétique de la céramique de Mélanie Chevalier

– Les belles pièces uniques du monde de Khmoun, travail de raku de Dorothée Léonie et laissez vous surprendre par les sculptures de Jicé Léoni, plasticien

Cette exposition se tient du

9 Mai au 4 Juillet 2026

28 rue des Frères Reclus à Sainte-Foy-la-Grande

Catherine, Nadine et Sergine seront ravies de partager ce moment avec vous. .

Galerie Les Herbes Folles 28 rue des Frères Reclus Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 27 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition à la Galerie Les Herbes Folles

L’événement Exposition à la Galerie Les Herbes Folles Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-05-04 par OT du Pays Foyen