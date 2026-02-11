Exposition à la gare Le Petit train du picodon Le Petit Train du Picodon Dieulefit

Exposition à la gare Le Petit train du picodon

Au rez-de-chaussée de la gare est installée une exposition permanente comprenant des photographies et cartes postales anciennes de la ligne, des documents et divers objets relatant l’existence du Petit train du Picodon .

Le Petit Train du Picodon Gare du Picodon Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 73 75 65 petittraindupicodon@orange.fr

On the station’s first floor, there’s a permanent exhibition featuring old photographs and postcards of the line, as well as documents and various objects relating to the existence of the Petit train du Picodon .

