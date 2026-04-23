Exposition à la maison de retraite de St Chély d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac
Exposition à la maison de retraite de St Chély d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac lundi 4 mai 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Exposition à la maison de retraite de St Chély d’Aubrac
D19, 12470 Saint-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-04
Exposition à la maison de retraite de St Chély d’Aubrac du 4 au 30 Mai.
Venez découvrir le portrait de ces personnes nées dans le monde entier, habitant désormais en Aveyron, réalisés par les jeunes de la MJC.Onet. .
D19, 12470 Saint-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 25 00
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English :
Exhibition at the St Chély d’Aubrac retirement home from May 4 to 30.
L’événement Exposition à la maison de retraite de St Chély d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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