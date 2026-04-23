Saint-Chély-d’Aubrac

Exposition à la maison de retraite de St Chély d’Aubrac

D19, 12470 Saint-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-04

Exposition à la maison de retraite de St Chély d’Aubrac du 4 au 30 Mai.

Venez découvrir le portrait de ces personnes nées dans le monde entier, habitant désormais en Aveyron, réalisés par les jeunes de la MJC.Onet. .

D19, 12470 Saint-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 25 00

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English :

Exhibition at the St Chély d’Aubrac retirement home from May 4 to 30.

L’événement Exposition à la maison de retraite de St Chély d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)