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AGENDA · Châlons-en-Champagne

Exposition A la Recherche des chalonnais Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Pompidou · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Pompidou
Adresse
68 Rue Léon Bourgeois
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Exposition A la Recherche des chalonnais

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Une enquête sur les Châlonnais de jadis et sur leur quotidien à travers les marques qu’ils ont laissées dans leurs livres.

Visites guidées à 10h, 14h et 16h.
Par le commissaire de l’exposition À la recherche des Châlonnais , Malcom Walsby.

Tout public Accès libre.   .

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : Exposition A la Recherche des chalonnais

L’événement Exposition A la Recherche des chalonnais Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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