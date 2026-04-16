Exposition A la Recherche des chalonnais Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Exposition A la Recherche des chalonnais

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Une enquête sur les Châlonnais de jadis et sur leur quotidien à travers les marques qu’ils ont laissées dans leurs livres.

Visites guidées à 10h, 14h et 16h.

Par le commissaire de l’exposition À la recherche des Châlonnais , Malcom Walsby.

Tout public Accès libre. .

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Exposition A la Recherche des chalonnais

L’événement Exposition A la Recherche des chalonnais Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne