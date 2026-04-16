Exposition A la Recherche des chalonnais Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Pompidou · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Exposition A la Recherche des chalonnais
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Une enquête sur les Châlonnais de jadis et sur leur quotidien à travers les marques qu’ils ont laissées dans leurs livres.
Visites guidées à 10h, 14h et 16h.
Par le commissaire de l’exposition À la recherche des Châlonnais , Malcom Walsby.
Tout public Accès libre. .
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Exposition A la Recherche des chalonnais
L’événement Exposition A la Recherche des chalonnais Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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