Exposition à la rotonde sur l’histoire du Bon Sauveur d’Alby liée à celle de la psychiatrie et récit sur le pastel en pays de Cocagne., Fondation Bon Sauveur Alby, Albi

Informations pratiques

Exposition à la rotonde sur l’histoire du Bon Sauveur d’Alby liée à celle de la psychiatrie et récit sur le pastel en pays de Cocagne. 19 et 20 septembre Fondation Bon Sauveur Alby Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La rotonde du Bon Sauveur

La rotonde trône au centre des cours et jardins du Bon Sauveur.

Ce bâtiment octogonal en brique, surmonté de balustres et sous lequel circule le ruisseau du Merville, a servi, lors de l’essor de la culture du pastel au XVᵉ siècle, à extraire sa teinture, puis à vulgariser l’extraction de l’indigo, surnommé « l’or bleu », richesse du pays de Cocagne.

Dans l’unique salle, des panneaux retracent l’histoire de la création du Bon Sauveur et son évolution au fil du temps, de ses origines à nos jours. Ils évoquent notamment les modifications des bâtiments, l’évolution des lois, l’humanisation de la prise en charge des malades et des soins.

Le parcours présente également l’histoire du pastel en pays de Cocagne, ainsi qu’une exposition d’instruments de soins, dont certains originaux et rares, qui rappellent le passé de la Fondation.

Fondation Bon Sauveur Alby 7 rue Lavazière, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie +33 6 11 57 89 30 En entrant dans la Fondation Bon Sauveur d’Alby, depuis la rue Lavazière, par la porte monumentale coiffée d’un tympan représentant Jésus bénissant des enfants, ou depuis le boulevard du Lude, le visiteur est immédiatement saisi par l’ampleur des bâtiments et l’harmonie du site.

Ici, point d’austérité : les perspectives s’ouvrent sur des parterres soignés, qui mettent en valeur la beauté de l’ensemble architectural. En déambulant le long des allées, on découvre, depuis l’entrée administrative de l’établissement, l’entrée de l’actuelle maison de retraite, non visitable, prolongée par son magnifique cloître, visible depuis la chapelle.

Ce bâtiment est couronné d’une balustrade en pierre de taille, ponctuée à chaque extrémité d’un socle surmonté d’un vase de pierre finement sculpté. Le parcours se poursuit entre différents bâtiments emblématiques, parmi lesquels la rotonde et les anciens édifices de la fondation, avant d’arriver au château du Lude. En contrebas se trouve le musée d’art asilaire, apparenté à l’art brut.

Face au château se dressent la grande chapelle et le cloître, ouverts au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Visite gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine dans le respect des lieux (nous sommes dans l’enceinte d’un hôpital psychiatrique toujours en activité)

La rotonde trône au centre des cours et jardins du Bon Sauveur.

©APAPA (HB)