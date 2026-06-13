Exposition à Laon Prix de la littérature jeunesse de l’UNICEF Laon samedi 13 juin 2026.

Laon

Exposition à Laon Prix de la littérature jeunesse de l’UNICEF

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-18 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26

Profitez de cette fin d’année scolaire pour venir la voir !

Cette année sont fêtés les 10 ans du Prix de littérature jeunesse UNICEF, une distinction qui embarque les enfants de 3 à 15 ans dans des histoires engagées qui célèbrent TOUS leurs droits ! Et il leur revient directement de voter pour leur livre préféré…

La Ville de Laon, en partenariat avec les établissements scolaires locaux, a choisi de participer cette année à cette initiative.

Dans ce cadre, soixante classes (de la Petite Section en Maternelle à la 6ème) ont réalisé des œuvres inspirées de leurs lectures.

Ainsi, trois sites sur Laon ont été retenus pour accueillir les travaux des élèves que vous pouvez venir admirer, afin de proposer un parcours mêlant littérature et patrimoine

– Cour du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Laon (19 rue du Cloître)

– ESCAL (63 rue Sérurier)

– Office de tourisme

RV dans l’espace accueil de l’Office de Tourisme chaque jour de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h ! .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

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English :

Take advantage of the end of the school year to come and see it!

L’événement Exposition à Laon Prix de la littérature jeunesse de l’UNICEF Laon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Pays de Laon