Exposition à Laon Prix de la littérature jeunesse de l’UNICEF Laon
Exposition à Laon Prix de la littérature jeunesse de l’UNICEF Laon samedi 13 juin 2026.
Laon
Exposition à Laon Prix de la littérature jeunesse de l’UNICEF
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-18 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26
Profitez de cette fin d’année scolaire pour venir la voir !
Cette année sont fêtés les 10 ans du Prix de littérature jeunesse UNICEF, une distinction qui embarque les enfants de 3 à 15 ans dans des histoires engagées qui célèbrent TOUS leurs droits ! Et il leur revient directement de voter pour leur livre préféré…
La Ville de Laon, en partenariat avec les établissements scolaires locaux, a choisi de participer cette année à cette initiative.
Dans ce cadre, soixante classes (de la Petite Section en Maternelle à la 6ème) ont réalisé des œuvres inspirées de leurs lectures.
Ainsi, trois sites sur Laon ont été retenus pour accueillir les travaux des élèves que vous pouvez venir admirer, afin de proposer un parcours mêlant littérature et patrimoine
– Cour du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Laon (19 rue du Cloître)
– ESCAL (63 rue Sérurier)
– Office de tourisme
RV dans l’espace accueil de l’Office de Tourisme chaque jour de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h ! .
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take advantage of the end of the school year to come and see it!
L’événement Exposition à Laon Prix de la littérature jeunesse de l’UNICEF Laon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Pays de Laon
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