Exposition à l’Art en pente douce Cajarc
Exposition à l’Art en pente douce Cajarc vendredi 1 mai 2026.
Cajarc
Exposition à l’Art en pente douce
5, rue du Faubourg Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 15:00:00
fin : 2026-05-10 18:30:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
Le printemps à Cajarc sera illuminé par la réouverture de la galerie d’art L’Art en pente douce, située au 5 rue du Faubourg
Le printemps à Cajarc sera illuminé par la réouverture de la galerie d’art L’Art en pente douce, située au 5 rue du Faubourg. Quatre artistes cajarcoises présenteront des œuvres en pièces uniques.
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5, rue du Faubourg Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 98 41 83 77
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English :
Spring in Cajarc will be illuminated by the reopening of the art gallery L?Art en pente douce, located at 5 rue du Faubourg
L’événement Exposition à l’Art en pente douce Cajarc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac
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