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Exposition à l’Art en pente douce Cajarc

Exposition à l’Art en pente douce Cajarc

Exposition à l’Art en pente douce Cajarc vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 5, rue du Faubourg

Ville : 46160 Cajarc

Département : Lot

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Cajarc

Exposition à l’Art en pente douce

5, rue du Faubourg Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 15:00:00
fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Le printemps à Cajarc sera illuminé par la réouverture de la galerie d’art L’Art en pente douce, située au 5 rue du Faubourg

Le printemps à Cajarc sera illuminé par la réouverture de la galerie d’art L’Art en pente douce, située au 5 rue du Faubourg. Quatre artistes cajarcoises présenteront des œuvres en pièces uniques.

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5, rue du Faubourg Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 98 41 83 77 

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English :

Spring in Cajarc will be illuminated by the reopening of the art gallery L?Art en pente douce, located at 5 rue du Faubourg

L’événement Exposition à l’Art en pente douce Cajarc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac

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