Cajarc

Exposition à l’Art en pente douce

5, rue du Faubourg Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 15:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Le printemps à Cajarc sera illuminé par la réouverture de la galerie d’art L’Art en pente douce, située au 5 rue du Faubourg

Le printemps à Cajarc sera illuminé par la réouverture de la galerie d’art L’Art en pente douce, située au 5 rue du Faubourg. Quatre artistes cajarcoises présenteront des œuvres en pièces uniques.

.

5, rue du Faubourg Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 98 41 83 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring in Cajarc will be illuminated by the reopening of the art gallery L?Art en pente douce, located at 5 rue du Faubourg

L’événement Exposition à l’Art en pente douce Cajarc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac