Atelier pêche enfant à Cajarc Cajarc
Atelier pêche enfant à Cajarc Cajarc mercredi 29 juillet 2026.
Cajarc
Atelier pêche enfant à Cajarc
plan d’eau Cajarc Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Tu as envie de t'initier aux joies de la pêche, avec de nouveaux copains, encadré par des professionnels, tu pourras démontrer tes talents et attraper de jolis poissons au bord du plan d'eau de Cajarc
Tu as envie de t'initier aux joies de la pêche, avec de nouveaux copains, encadré par des professionnels, tu pourras démontrer tes talents et attraper de jolis poissons au bord du plan d'eau de Cajarc. Sur inscription à l'Office de Tourisme, maximum 10 enfants, âge concerné de 7 à 14 ans.
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plan d’eau Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 72 89 info@tourisme-figeac.com
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English :
You want to learn the joys of fishing, with new friends, supervised by professionals, you can demonstrate your talents and catch beautiful fish on the banks of Cajarc's lake
L’événement Atelier pêche enfant à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Figeac
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