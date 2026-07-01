Informations pratiques

Cajarc

Festival Africajarc Kady Diarra, Sofaz, Kanazoé Orkestra

théâtre de verdure Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Un samedi soir qui va vous faire vibrer !! Une invitation ambiancée aux cultures d'Afriques ! Au bord du Lot, les festivaliers applaudiront des artistes talentueux aux styles plus contemporains

Un samedi soir qui va vous faire vibrer !! Une invitation ambiancée aux cultures d'Afriques ! Au bord du Lot, les festivaliers applaudiront des artistes talentueux aux styles plus contemporains. Le festival permet à tous de découvrir la riche mosaïque culturelle africaine musique, danse, conte, littérature, art, artisanat… Chaque année, 25 000 personnes viennent profiter de ce spectacle unique. Le festival propose à tous un accès à la culture africaine avec une programmation gratuite en journée (concerts de la scène découverte, contes, littérature, déambulations, expositions, artisanat).

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théâtre de verdure Cajarc 46160 Lot Occitanie contact@africajarc.com

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English :

A Saturday night that will get you moving!! A lively celebration of African cultures! On the banks of the Lot River, festivalgoers will cheer on talented artists with more contemporary styles

L’événement Festival Africajarc Kady Diarra, Sofaz, Kanazoé Orkestra Cajarc a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT46