Informations pratiques

Cajarc

Festival Africajarc Amira Kheir, Fethi Trab, Ihab Radwan duo

Théâtre de verdure Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Une invitation ambiancée aux cultures d'Afriques ! Au bord du Lot, les festivaliers applaudiront des artistes talentueux aux styles plus contemporains

Une invitation ambiancée aux cultures d'Afriques ! Au bord du Lot, les festivaliers applaudiront des artistes talentueux aux styles plus contemporains. Le festival permet à tous de découvrir la riche mosaïque culturelle africaine musique, danse, conte, littérature, art, artisanat ou encore cinéma. Chaque année, 25 000 personnes viennent profiter de ce spectacle unique. Le festival propose à tous un accès à la culture africaine avec une programmation gratuite en journée (concerts de la scène découverte, contes, littérature, cinéma, déambulations, expositions, artisanat).

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Théâtre de verdure Cajarc 46160 Lot Occitanie contact@africajarc.com

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English :

A vibrant celebration of African cultures! On the banks of the Lot River, festivalgoers will cheer on talented artists with more contemporary styles

L’événement Festival Africajarc Amira Kheir, Fethi Trab, Ihab Radwan duo Cajarc a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac