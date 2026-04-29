Atelier pêche par la société de pêche de Cajarc Cajarc
Atelier pêche par la société de pêche de Cajarc Cajarc mardi 4 août 2026.
Cajarc
Atelier pêche par la société de pêche de Cajarc
plan d’eau Cajarc Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Viens d'initier à la pêche avec Sylvain, guide de pêche
Viens d'initier à la pêche avec Sylvain, guide de pêche. Rendez-vous au au plan d'eau de Cajarc !
Sur réservation auprès du guide.
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plan d’eau Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 32 28 53 75
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