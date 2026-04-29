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Atelier pêche par la société de pêche de Cajarc Cajarc

Atelier pêche par la société de pêche de Cajarc Cajarc

Atelier pêche par la société de pêche de Cajarc Cajarc mardi 4 août 2026.

Adresse : plan d'eau

Ville : 46160 Cajarc

Département : Lot

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif :

Cajarc

Atelier pêche par la société de pêche de Cajarc

plan d’eau Cajarc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Viens d'initier à la pêche avec Sylvain, guide de pêche

Viens d'initier à la pêche avec Sylvain, guide de pêche. Rendez-vous au au plan d'eau de Cajarc !

Sur réservation auprès du guide.

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plan d’eau Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 32 28 53 75 

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