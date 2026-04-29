Atelier pêche par la société de pêche de Cajarc Cajarc

Cajarc

Atelier pêche par la société de pêche de Cajarc

plan d’eau Cajarc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Viens d'initier à la pêche avec Sylvain, guide de pêche

Viens d'initier à la pêche avec Sylvain, guide de pêche. Rendez-vous au au plan d'eau de Cajarc !

Sur réservation auprès du guide.

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plan d’eau Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 32 28 53 75

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