Les rendez-vous Pom*Pompidou atelier des tout-petits (2/4 ans) Maison des Arts Cajarc Centre d’Art Georges Pompidou Cajarc
Les rendez-vous Pom*Pompidou atelier des tout-petits (2/4 ans) Maison des Arts Cajarc Centre d’Art Georges Pompidou Cajarc mercredi 22 avril 2026.
Cajarc
Les rendez-vous Pom*Pompidou atelier des tout-petits (2/4 ans) Maison des Arts Cajarc
Centre d’Art Georges Pompidou 134 avenue Germain Canet Cajarc Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22 11:30:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29
Les enfants de moins de 5 ans sont invités à une exploration sensorielle de cette exposition qui met à l’honneur le paysage
Les enfants de moins de 5 ans sont invités à une exploration sensorielle de cette exposition qui met à l’honneur le paysage. Pour découvrir les œuvres, ils sont invités à toucher, écouter, mimer. À la fin de notre déambulation, un petit atelier de pratique à leur portée leur est proposé.
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Centre d’Art Georges Pompidou 134 avenue Germain Canet Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 78 19 reservation@magcp.fr
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English :
Children under 5 are invited to explore the senses in this exhibition, which focuses on the landscape
L’événement Les rendez-vous Pom*Pompidou atelier des tout-petits (2/4 ans) Maison des Arts Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac
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