Festival des Rencontres Musicales, Concert à Eglise de Cajarc Cajarc
Festival des Rencontres Musicales, Concert à Eglise de Cajarc Cajarc lundi 10 août 2026.
Cajarc
Festival des Rencontres Musicales, Concert à Eglise de Cajarc
Eglise Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival Autour des Cordes, c'est un moment de convivialité autour d'artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés..
Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival Autour des Cordes, c'est un moment de convivialité autour d'artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés… Concerts dans des châteaux et églises du Pays de Figeac avec Orchestre et Chœur, Musique de Chambre, Récitals, etc…
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Eglise Cajarc 46160 Lot Occitanie
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English :
Combining concerts designed to satisfy even the most discerning music lovers with lively musical evenings in villages around Figeac, the Festival Autour des Cordes offers a warm and welcoming experience featuring top-tier international artists for passionate music lovers.
L’événement Festival des Rencontres Musicales, Concert à Eglise de Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac
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