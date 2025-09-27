Festival la BD prend l’air

divers lieux voir programme Cajarc Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Pour sa 27ᵉ édition, La BD prend l’air célèbre la BD avec chaleur et convivialité

Pour sa 27ᵉ édition, La BD prend l’air célèbre la BD avec chaleur et convivialité. Cette année, l’événement est magnifiquement illustré par Aude Mermilliod, invitée d’honneur. Expositions, animations et conférences sont au programme, avec une belle sélection d’auteurs. Le festival met un point d’honneur à offrir un accueil de qualité et des moments de rencontre enrichissants. .

divers lieux voir programme Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 10 60 42 25 jean-pierre.ginestet@orange.fr

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English :

For its 27th edition, La BD prend l?air celebrates comics with warmth and conviviality

L’événement Festival la BD prend l’air Cajarc a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Figeac