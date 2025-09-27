Festival la BD prend l’air Cajarc
Festival la BD prend l’air Cajarc samedi 26 septembre 2026.
Festival la BD prend l’air
divers lieux voir programme Cajarc Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Pour sa 27ᵉ édition, La BD prend l’air célèbre la BD avec chaleur et convivialité
Pour sa 27ᵉ édition, La BD prend l’air célèbre la BD avec chaleur et convivialité. Cette année, l’événement est magnifiquement illustré par Aude Mermilliod, invitée d’honneur. Expositions, animations et conférences sont au programme, avec une belle sélection d’auteurs. Le festival met un point d’honneur à offrir un accueil de qualité et des moments de rencontre enrichissants. .
divers lieux voir programme Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 10 60 42 25 jean-pierre.ginestet@orange.fr
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English :
For its 27th edition, La BD prend l?air celebrates comics with warmth and conviviality
L’événement Festival la BD prend l’air Cajarc a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Figeac
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